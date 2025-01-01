8.82025, Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности. Сезон 1. Серия 6
Аниме, Мелодрама18+
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности 1 сезон 6 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Красота 17-летней старшеклассницы Моны Каваи способна сразить наповал любого парня. Но тут в школе появляется новый ученик Мэдака Куроива, который не обращает на девушку внимания. Похоже, у Мэдаки есть на то серьёзные причины, но это задевает гордость Моны, и она решает во что бы то ни стало покорить новичка.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЁОРежиссёр
Ёсиаки
Окумура
- ЮСАктриса
Ю
Сэридзава
- РИАктёр
Рёта
Ивасаки
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- СААктриса
Сора
Амамия
- КМАктриса
Каори
Маэда
- ХЯАктриса
Хинаки
Яно
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ТХАктёр
Тасуку
Хатанака
- КФСценарист
Кадзуюки
Фудэясу
- РКСценарист
Ран
Кудзэ
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Станишевская
- АНАктёр дубляжа
Александр
Николаев
- ЕРАктриса дубляжа
Елизавета
Родионова
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Скачкова
- ДЛАктриса дубляжа
Дарья
Лебедюк
- АКАктриса дубляжа
Анна
Курчевская
- АМАктёр дубляжа
Артём
Марченко
- НЧАктёр дубляжа
Николай
Чепелюк
- ЕДАктриса дубляжа
Екатерина
Дорофеева
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Ладыченко
- ДЕАктёр дубляжа
Дмитрий
Ермаков
- ММХудожник
Масакадзу
Миякэ
- МВХудожница
Маюми
Ватанабэ
- ТНОператор
Тэцуя
Нисимура
- АТКомпозитор
Акиюки
Татэяма
- АКРежиссёр дубляжа
Анна
Курчевская
- ОБПереводчик
Ольга
Бердникова