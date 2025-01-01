Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Красота 17-летней старшеклассницы Моны Каваи способна сразить наповал любого парня. Но тут в школе появляется новый ученик Мэдака Куроива, который не обращает на девушку внимания. Похоже, у Мэдаки есть на то серьёзные причины, но это задевает гордость Моны, и она решает во что бы то ни стало покорить новичка.

