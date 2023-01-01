Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности (Аниме 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Се�зон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24марта
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Самая популярная школьница пытается привлечь внимание неприступного одноклассника: комедийное аниме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» уже доступно на Wink. Милый ромком от сценариста «О моем перерождении в слизь».
Для Моны Каваи очаровывать окружающих и завоевывать их сердца — это так же естественно, как дышать. Она привыкла к тому, что все вокруг восхищаются ее обаянием и красотой. Но все меняется, когда в школе появляется новенький по имени Мэдака Куроива. По неведомым причинам он совершенно равнодушен к Моне, и это становится для девушки неприятным сюрпризом. Решив добиться внимания Мэдаки любыми способами, Мона готова пойти на крайности. В результате ее попытки привлечь внимание парня приводят к серии комичных и нелепых ситуаций, которые не оставят равнодушными и заставят вас смеяться до слез.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме
Рейтинг
- ЁОРежиссёр
Ёсиаки
Окумура
- ЮСАктриса
Ю
Сэридзава
- РИАктёр
Рёта
Ивасаки
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- СААктриса
Сора
Амамия
- КМАктриса
Каори
Маэда
- ХЯАктриса
Хинаки
Яно
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ТХАктёр
Тасуку
Хатанака
- КФСцен�арист
Кадзуюки
Фудэясу
- РКСценарист
Ран
Кудзэ
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Станишевская
- АНАктёр дубляжа
Александр
Николаев
- ЕРАктриса дубляжа
Елизавета
Родионова
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Скачкова
- ДЛАктриса дубляжа
Дарья
Лебедюк
- АКАктриса дубляжа
Анна
Курчевская
- АМАктёр дубляжа
Артём
Марченко
- НЧАктёр дубляжа
Николай
Чепелюк
- ЕДАктриса дубляжа
Екатерина
Дорофеева
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Ладычен�ко
- ДЕАктёр дубляжа
Дмитрий
Ермаков
- ММХудожник
Масакадзу
Миякэ
- МВХудожница
Маюми
Ватанабэ
- ТНОператор
Тэцуя
Нисимура
- АТКомпозитор
Акиюки
Татэяма
- АКРежиссёр дубляжа
Анна
Курчевская
- ОБПереводчик
Ольга
Бердникова