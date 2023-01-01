Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности (Аниме 2025) смотреть онлайн

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Самая популярная школьница пытается привлечь внимание неприступного одноклассника: комедийное аниме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» уже доступно на Wink. Милый ромком от сценариста «О моем перерождении в слизь».



Для Моны Каваи очаровывать окружающих и завоевывать их сердца — это так же естественно, как дышать. Она привыкла к тому, что все вокруг восхищаются ее обаянием и красотой. Но все меняется, когда в школе появляется новенький по имени Мэдака Куроива. По неведомым причинам он совершенно равнодушен к Моне, и это становится для девушки неприятным сюрпризом. Решив добиться внимания Мэдаки любыми способами, Мона готова пойти на крайности. В результате ее попытки привлечь внимание парня приводят к серии комичных и нелепых ситуаций, которые не оставят равнодушными и заставят вас смеяться до слез.



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