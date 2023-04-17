Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон делится множеством навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.

