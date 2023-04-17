WinkСериалыМайк Робинсон на охоте1-й сезон
Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.62019, Farming the Wild 8 серий
Реалити - шоу18+
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О сериале
Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон делится множеством навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.