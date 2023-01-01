Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, готовящих дичь, и совладелец единственного в Лондоне паба с престижной звездой Мишлен. Книга «Farming the Wild» рассказывает о том, как Майк собирает натуральные ингредиенты, из которых состоят некоторые из его самых известных блюд. Будучи опытным стрелком и преследователем оленей, Майк делится множеством уникальных навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь, которую он бережно хранит. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут зрителям повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.
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