Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон — один из самых выдающихся британских поваров, готовящих дичь, и совладелец единственного в Лондоне паба с престижной звездой Мишлен. Книга «Farming the Wild» рассказывает о том, как Майк собирает натуральные ингредиенты, из которых состоят некоторые из его самых известных блюд. Будучи опытным стрелком и преследователем оленей, Майк делится множеством уникальных навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь, которую он бережно хранит. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут зрителям повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.



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