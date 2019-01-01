Майк Робинсон на охоте. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Майк Робинсон на охоте
1-й сезон
4-я серия

Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72019, Farming the Wild
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон делится множеством навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.

Сериал Майк Робинсон на охоте 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг