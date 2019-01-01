Майк Робинсон на охоте (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72019, Farming the Wild
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Майк Робинсон на охоте
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Английский ресторатор и охотник Майк Робинсон делится множеством навыков и техник, которые он использует для охоты на дичь. Как шеф-повар, он также делится профессиональными методами и советами, которые помогут повысить качество приготовления блюд из дичи до поистине мишленовского уровня как дома, так и у костра.
Сериал Майк Робинсон на охоте 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.