Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 7 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Еще одна порция ярких приключений любимой озорницы и ее друзей. Не пропустите новые серии всемирно известного анимационного мультфильма «Маша и Медведь» — 7 сезон скоро будет доступен на Wink!
Седьмой выпуск мультсериала удивит вас новыми сценарными поворотами! В уютном домике Мишки и Маши теперь будут гостить городские жители, а персонажи из новогодней сказки — Январь, Декабрь и другие месяцы — станут полноправными героями эпизодов. Действие мультфильма выйдет далеко за пределы леса и порадует поклонников новыми красочными локациями. Конечно же, вы снова встретитесь с Розочкой, Волками и другими лесными обитателями. Яркие кадры в сопровождении приятной музыки и добрых шуток вновь объединят у экранов поколения семей.
Не знаете, что посмотреть с детьми? Самое время включить продолжение истории крепкой дружбы непоседливой девочки и рассудительного медведя — вас ждет 7 сезон мультфильма «Маша и Медведь», смотреть онлайн без рекламы который можно на нашем видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв