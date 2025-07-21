Маркиз. Сезон 1
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Маркиз
1-й сезон

Маркиз (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, El Marqués 6 серий
Драма18+

Контент станет доступным 21.07.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настоящий криминальный сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в Испании после Франкизма. Сериал рассказывает о расследовании Онофре, журналиста, который возвращается в свой родной город через два года после серии убийств. Прыгая туда-сюда между 1975 годом, когда было совершено преступление, и 1977 годом, его расследование раскрывает мрачную тайну, связанную с коррумпированным аристократом, столкновением ценностей и социальных сдвигов между двумя Испаниями: той, что борется за будущее.

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Страна
Испания
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маркиз»