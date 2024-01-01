Маркиз (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Настоящий криминальный сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в Испании после Франкизма. Сериал рассказывает о расследовании Онофре, журналиста, который возвращается в свой родной город через два года после серии убийств. Прыгая туда-сюда между 1975 годом, когда было совершено преступление, и 1977 годом, его расследование раскрывает мрачную тайну, связанную с коррумпированным аристократом, столкновением ценностей и социальных сдвигов между двумя Испаниями: той, что борется за будущее.



