Маркиз (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Настоящий криминальный сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в Испании после Франкизма. Сериал рассказывает о расследовании Онофре, журналиста, который возвращается в свой родной город через два года после серии убийств. Прыгая туда-сюда между 1975 годом, когда было совершено преступление, и 1977 годом, его расследование раскрывает мрачную тайну, связанную с коррумпированным аристократом, столкновением ценностей и социальных сдвигов между двумя Испаниями: той, что борется за будущее.
Сериал Маркиз 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 IMDb
- БАРежиссёр
Бегонья
Альварес Рохас
- ХРРежиссёр
Хосе
Рамон Айерра
- СХАктёр
Себастьян
Харо Алонсо
- ХМАктёр
Хуан
Мотилья
- Актёр
Пако
Тоус
- Актёр
Виктор
Клавихо
- ОдАктёр
Оскар
де ла Фуэнте
- ХПАктёр
Хосе
Пастор
- ЛГАктриса
Лара
Грубе
- ХНАктёр
Хоакин
Нуньес
- ХФАктёр
Хуан
Фернандес
- БАСценарист
Бегонья
Альварес Рохас
- ИдСценарист
Игнасио
дель Мораль
- ДПСценарист
Давид
Планель
- ВГПродюсер
Виктор
Гарсия Мартин
- БАПродюсер
Бегонья
Альварес Рохас
- ЛТМонтажёр
Луис
Террон