Маркиз. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Маркиз
1-й сезон
5-я серия
2024, El Marqués
Драма18+

Контент станет доступным 21.07.2025

Маркиз (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настоящий криминальный сериал, вдохновленный реальными событиями, произошедшими в Испании после Франкизма. Сериал рассказывает о расследовании Онофре, журналиста, который возвращается в свой родной город через два года после серии убийств. Прыгая туда-сюда между 1975 годом, когда было совершено преступление, и 1977 годом, его расследование раскрывает мрачную тайну, связанную с коррумпированным аристократом, столкновением ценностей и социальных сдвигов между двумя Испаниями: той, что борется за будущее.

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Страна
Испания
Жанр
Драма
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маркиз»