Мария Терезия (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Путь знаменитой королевы от мечтательной девушки до одного из самых могущественных монархов Европы. Костюмная драма «Мария Терезия» — сериал о становлении женщины, изменившей мир.
Задолго до своего блистательного правления Мария, старшая из дочерей Карла VI, императора Священной Римской империи, была наивной девушкой. Однажды, танцуя в садах Праги, она упала и оказалась в объятиях Франца Стефана, своего будущего супруга. Их любви мешало многое, в том числе и положение Марии при дворе. Она являлась законной, но нежеланной наследницей престола, поскольку у ее отца не выходило зачать мальчика. Мария тайно обучается политике, географии и стратегии, чтобы быть готовой к будущим испытаниям.
Через что ей придется пройти, расскажет «Мария Терезия». Сериал 2017 года доступен на нашем видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- ВКАктёр
Войтех
Котек
- Актриса
Татьяна
Паугофова
- МПАктёр
Мартин
Пехлат
- АПАктриса
Анна
Пош
- ДВАктёр
Доминик
Варта
- КОАктёр
Корнелиус
Обонья
- БААктёр
Балинт
Адорьяни
- АБАктёр
Александр
Барта
- ИДАктёр
Иржи
Дворжак
- ЗМАктриса
Зузана
Маурери
- МОАктёр
Милан
Ондрик
- РПАктриса
Ребека
Полякова
- ММАктёр
Мартин
Мышичка
- КПАктёр
Карел
Полишенски
- РБСценарист
Радек
Байгар
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- АКПродюсер
Андреас
Камм
- ЖНПродюсер
Жан
Новотны
- МКХудожник
Мартин
Курель
- КВХудожник
Карел
Ванасек
- МЛМонтажёр
Михал
Лански
- КХМонтажёр
Клаус
Хандсбихлер
- РККомпозитор
Роман
Кариолу