Мария Терезия (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Путь знаменитой королевы от мечтательной девушки до одного из самых могущественных монархов Европы. Костюмная драма «Мария Терезия» — сериал о становлении женщины, изменившей мир.



Задолго до своего блистательного правления Мария, старшая из дочерей Карла VI, императора Священной Римской империи, была наивной девушкой. Однажды, танцуя в садах Праги, она упала и оказалась в объятиях Франца Стефана, своего будущего супруга. Их любви мешало многое, в том числе и положение Марии при дворе. Она являлась законной, но нежеланной наследницей престола, поскольку у ее отца не выходило зачать мальчика. Мария тайно обучается политике, географии и стратегии, чтобы быть готовой к будущим испытаниям.



Через что ей придется пройти, расскажет «Мария Терезия». Сериал 2017 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

