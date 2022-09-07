Wink
Карел Полишенски
Карел Полишенски

Карел Полишенски

Karel Polisensky

Карьера
Актёр
Дата рождения
9 декабря 1943 г. (78 лет)
Дата смерти
7 сентября 2022 г.

Фильмография

Актёр