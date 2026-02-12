Мария Терезия (сериал, 2017) смотреть онлайн

Мария Терезия
Мария Терезия
2017, Maria Theresia 1 сезон
Драма, Исторический18+

Контент станет доступным 16.03.2026

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Путь знаменитой королевы от мечтательной девушки до одного из самых могущественных монархов Европы. Костюмная драма «Мария Терезия» — сериал о становлении женщины, изменившей мир.

Задолго до своего блистательного правления Мария, старшая из дочерей Карла VI, императора Священной Римской империи, была наивной девушкой. Однажды, танцуя в садах Праги, она упала и оказалась в объятиях Франца Стефана, своего будущего супруга. Их любви мешало многое, в том числе и положение Марии при дворе. Она являлась законной, но нежеланной наследницей престола, поскольку у ее отца не выходило зачать мальчика. Мария тайно обучается политике, географии и стратегии, чтобы быть готовой к будущим испытаниям.

Через что ей придется пройти, расскажет «Мария Терезия». Сериал 2017 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Австралия, Чехия, Словакия, Венгрия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

