Актёры и съёмочная группа сериала «Мария Терезия»
Актёры
АктёрFranz Stephan
Войтех КотекVojtěch Kotek
АктрисаElisa Fritz
Татьяна ПаугофоваTatiana Pauhofová
АктёрZeremonienmeister
Мартин ПехлатMartin Pechlát
АктрисаMaria Anna
Анна ПошAnna Posch
АктёрJohann Bartenstein
Доминик ВартаDominik Warta
АктёрGottfried Philipp Spannagel
Корнелиус ОбоньяCornelius Obonya
АктёрNicholas Esterházy
Балинт АдорьяниBálint Adorjáni
АктёрGraf Kinsky
Александр БартаAlexander Bárta
АктёрFriedrich August Harrach
Иржи ДворжакJiří Dvořák
АктрисаMademoiselle de Chartres
Зузана МаурериZuzana Mauréry
АктёрLeopold
Милан ОндрикMilan Ondrík
АктрисаGräfin Lorenz
Ребека ПоляковаRebeka Poláková
АктёрGraf Lorenz
Мартин МышичкаMartin Mysicka
АктёрGraf von Seckendorf