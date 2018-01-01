Wink
Сериалы
Мария Терезия
Актёры и съёмочная группа сериала «Мария Терезия»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мария Терезия»

Режиссёры

Роберт Дорнхельм

Роберт Дорнхельм

Robert Dornhelm
Режиссёр

Актёры

Войтех Котек

Войтех Котек

Vojtěch Kotek
АктёрFranz Stephan
Татьяна Паугофова

Татьяна Паугофова

Tatiana Pauhofová
АктрисаElisa Fritz
Мартин Пехлат

Мартин Пехлат

Martin Pechlát
АктёрZeremonienmeister
Анна Пош

Анна Пош

Anna Posch
АктрисаMaria Anna
Доминик Варта

Доминик Варта

Dominik Warta
АктёрJohann Bartenstein
Корнелиус Обонья

Корнелиус Обонья

Cornelius Obonya
АктёрGottfried Philipp Spannagel
Балинт Адорьяни

Балинт Адорьяни

Bálint Adorjáni
АктёрNicholas Esterházy
Александр Барта

Александр Барта

Alexander Bárta
АктёрGraf Kinsky
Иржи Дворжак

Иржи Дворжак

Jiří Dvořák
АктёрFriedrich August Harrach
Зузана Маурери

Зузана Маурери

Zuzana Mauréry
АктрисаMademoiselle de Chartres
Милан Ондрик

Милан Ондрик

Milan Ondrík
АктёрLeopold
Ребека Полякова

Ребека Полякова

Rebeka Poláková
АктрисаGräfin Lorenz
Мартин Мышичка

Мартин Мышичка

Martin Mysicka
АктёрGraf Lorenz
Карел Полишенски

Карел Полишенски

Karel Polisensky
АктёрGraf von Seckendorf

Сценаристы

Радек Байгар

Радек Байгар

Radek Bajgar
Сценарист

Продюсеры

Оливер Оспитц

Оливер Оспитц

Oliver Auspitz
Продюсер
Андреас Камм

Андреас Камм

Andreas Kamm
Продюсер
Жан Новотны

Жан Новотны

Jan Novotný
Продюсер

Художники

Мартин Курель

Мартин Курель

Martin Kurel
Художник
Карел Ванасек

Карел Ванасек

Karel Vanásek
Художник

Монтажёры

Михал Лански

Михал Лански

Michal Lánsky
Монтажёр
Клаус Хандсбихлер

Клаус Хандсбихлер

Klaus Hundsbichler
Монтажёр

Композиторы

Роман Кариолу

Роман Кариолу

Roman Kariolou
Композитор