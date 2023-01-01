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Мама всегда права (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
9.32023, Мама всегда права. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы18+
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Сюжет
Сбежав от неразделённой любви, студентка Вера решается на фиктивный брак с успешным бизнесменом Александром Громовым, который старше её на двадцать лет. Для Громова скоропалительный брак тоже спасение — от своей взбалмошной матери, которая грозится лишить его доли в совместном бизнесе, если не женится.
Пытаясь угодить маме, Александр и Вера устраивают спектакль из своей «семейной» жизни, а спустя время понимают, что сама судьба свела их друг с другом.
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