Мама всегда права (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сбежав от неразделённой любви, студентка Вера решается на фиктивный брак с успешным бизнесменом Александром Громовым, который старше её на двадцать лет. Для Громова скоропалительный брак тоже спасение — от своей взбалмошной матери, которая грозится лишить его доли в совместном бизнесе, если не женится.



Пытаясь угодить маме, Александр и Вера устраивают спектакль из своей «семейной» жизни, а спустя время понимают, что сама судьба свела их друг с другом.

