Мама всегда права
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Мама всегда права

Мама всегда права (сериал, 2023) смотреть онлайн

9.32023, Мама всегда права 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сбежав от неразделённой любви, студентка Вера решается на фиктивный брак с успешным бизнесменом Александром Громовым, который старше её на двадцать лет. Для Громова скоропалительный брак тоже спасение — от своей взбалмошной матери, которая грозится лишить его доли в совместном бизнесе, если не женится.

Пытаясь угодить маме, Александр и Вера устраивают спектакль из своей «семейной» жизни, а спустя время понимают, что сама судьба свела их друг с другом.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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