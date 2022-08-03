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Любовники
2-й сезон

Любовники (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

8.42015, The Affair 2 12 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»