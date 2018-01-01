Любимая студентка (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Любимая студентка. Сезон 1
2024, Teacher's Pet 66 серий
Мелодрама18+

О сериале

Идеальный сюрприз Эммы для бойфренда Зака оборачивается шоком – она застает его с другой. Ошеломленная предательством, в отчаянии она бросается в ночь — и неожиданно оказывается в крепких объятиях загадочного незнакомца. своего университетского преподавателя. Холодный, отстраненный, он резко отталкивает ее – будто боится собственного желания. А вокруг уже шепчутся: десять лет назад он «погубил» студентку.
Но чем больше Эмма узнает, тем меньше верит слухам. Пропавшие доказательства, поддельные документы, ее собственное сердце, которое отказывается бояться…

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

