Любимая студентка (сериал, 2024) смотреть онлайн

Идеальный сюрприз Эммы для бойфренда Зака оборачивается шоком – она застает его с другой. Ошеломленная предательством, в отчаянии она бросается в ночь — и неожиданно оказывается в крепких объятиях загадочного незнакомца. своего университетского преподавателя. Холодный, отстраненный, он резко отталкивает ее – будто боится собственного желания. А вокруг уже шепчутся: десять лет назад он «погубил» студентку.

Но чем больше Эмма узнает, тем меньше верит слухам. Пропавшие доказательства, поддельные документы, ее собственное сердце, которое отказывается бояться…



