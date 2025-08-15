Любимая студентка. Сезон 1. Серия 62
Wink
Сериалы
Любимая студентка
1-й сезон
62-я серия

Любимая студентка (сериал, 2024) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

6.52024, Teacher's Pet
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Идеальный сюрприз Эммы для бойфренда Зака оборачивается шоком – она застает его с другой. Ошеломленная предательством, в отчаянии она бросается в ночь — и неожиданно оказывается в крепких объятиях загадочного незнакомца. своего университетского преподавателя. Холодный, отстраненный, он резко отталкивает ее – будто боится собственного желания. А вокруг уже шепчутся: десять лет назад он «погубил» студентку.
Но чем больше Эмма узнает, тем меньше верит слухам. Пропавшие доказательства, поддельные документы, ее собственное сердце, которое отказывается бояться…

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг