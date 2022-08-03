WinkДетямЛиния Марты1-й сезон
Линия Марты (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, Линия Марты. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ОГРежиссёр
Олег
Газе
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актриса
Мария
Аниканова
- БТАктриса
Беата
Тышкевич
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- ВБАктёр
Валерий
Бояринцев
- ВЛАктёр
Валерий
Ли
- ШААктёр
Шерхан
Абилов
- ОВАктёр
Олег
Волков
- ММСценарист
Марина
Мареева
- МССценарист
Марина
Степнова
- ОГСценарист
Олег
Газе
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Черкасов
- ОГПродюсер
Олег
Газе
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- АГПродюсер
Ася
Гергова
- ОСХудожник
Олег
Смаровский
- МИХудожница
Марина
Ивлева
- МСМонтажёр
Марина
Стасенко
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский