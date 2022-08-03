Переезжая на новое место жительства, в старую квартиру в трущобах Петербурга, Ольга и ее дочь Наташка, случайно обнаруживают письмо из далекого блокадного сорок второго года. Письмо мальчика Юры для девочки Марты, которую он невольно обидел, не успев признаться в любви…

