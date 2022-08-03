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Линия Марты

Линия Марты (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Линия Марты 1 сезон
Мелодрама12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Переезжая на новое место жительства, в старую квартиру в трущобах Петербурга, Ольга и ее дочь Наташка, случайно обнаруживают письмо из далекого блокадного сорок второго года. Письмо мальчика Юры для девочки Марты, которую он невольно обидел, не успев признаться в любви…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия Марты»