Летучий надзор. Сезон 1
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Летучий надзор
1-й сезон

Летучий надзор (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Летучий надзор. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу18+
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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Каждый выпуск проекта рассказывает о правах и обязанностях производителей продуктов питания и прочих товаров, о том, что может требовать покупатель от производителей и торговой сети, реализующей эти товары, и покажет, как восстановить справедливость.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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