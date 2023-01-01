Летучий надзор (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Летучий надзор 2 сезона
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+45 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Летучий надзор
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Каждый выпуск проекта рассказывает о правах и обязанностях производителей продуктов питания и прочих товаров, о том, что может требовать покупатель от производителей и торговой сети, реализующей эти товары, и покажет, как восстановить справедливость.
Все сезоны сериала Летучий надзор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.