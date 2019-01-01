Летучий надзор (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Каждый выпуск проекта рассказывает о правах и обязанностях производителей продуктов питания и прочих товаров, о том, что может требовать покупатель от производителей и торговой сети, реализующей эти товары, и покажет, как восстановить справедливость.



