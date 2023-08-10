Лестница в небеса (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Лестница в небеса. Сезон 1
Лестница в небеса
9.12013, Лестница в небеса. Сезон 1 24 серии
Драма16+

Отечественная душевная мелодрама о любви, способной противостоять длительному расставанию, предательству и тяжелой болезни. Молодые люди Артем и Анна с детства любят друг друга и собираются вступить в брак. Внезапно парень узнает, что должен срочно уехать за границу и оставить свою возлюбленную одну. Тем временем отец девушки женится на злобной мачехе, и у нее появляются сводные брат с сестрой — Тристан и Изольда. Новоиспеченные родственники завидуют Анне и всеми силами пытаются навредить ее отношениям с Артемом. Однако это становится не единственным несчастьем, преследующем девушку: Анна узнает, что серьезно больна. Способна ли любовь выдержать все испытания? Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Лестница в небеса» — сериал смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!

Россия
Драма

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

