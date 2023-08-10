Лестница в небеса (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+56 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+55 мин
Лестница в небеса
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
Отечественная душевная мелодрама о любви, способной противостоять длительному расставанию, предательству и тяжелой болезни. Молодые люди Артем и Анна с детства любят друг друга и собираются вступить в брак. Внезапно парень узнает, что должен срочно уехать за границу и оставить свою возлюбленную одну. Тем временем отец девушки женится на злобной мачехе, и у нее появляются сводные брат с сестрой — Тристан и Изольда. Новоиспеченные родственники завидуют Анне и всеми силами пытаются навредить ее отношениям с Артемом. Однако это становится не единственным несчастьем, преследующем девушку: Анна узнает, что серьезно больна. Способна ли любовь выдержать все испытания? Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Лестница в небеса» — сериал смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
- ГЛРежиссёр
Григорий
Любомиров
- ВЖАктриса
Вера
Житницкая
- Актёр
Микаэл
Арамян
- ЕСАктриса
Екатерина
Симаходская
- НКАктёр
Нил
Кропалов
- ЯСАктриса
Янина
Соколовская
- АПАктёр
Александр
Песков
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- Актёр
Михаил
Полосухин
- ИКАктёр
Игорь
Карташев
- ДСАктёр
Дмитрий
Сотириади
- НАСценарист
Нонна
Агаджанова
- АЯСценарист
Арам
Яврумян
- ЕССценарист
Елена
Старкова
- Продюсер
Сергей
Титинков
- НАПродюсер
Нонна
Агаджанова
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- АКПродюсер
Александр
Карпов
- АВХудожник
Андрей
Васнецов
- АПОператор
Анатолий
Петрига
- ВПКомпозитор
Валерий
Парамонов
- ВВКомпозитор
Виталий
Волкомор