Биография

Нонна Агаджанова – режиссер, сценарист, продюсер, основатель продюсерского центра, родилась 19 мая 1960 года. Фильмография насчитывает 16 продюсерских проектов, 5 режиссерских работ и 4 сценарных, среди которых популярные сериалы «Вкус граната» и «Аромат шиповника». В 1981 году стала выпускницей МГИК, окончив режиссерский факультет (курс Г. Рошаля). Спустя год устроилась на Мосфильм. Родной дядя, Карлен Агаджанов, в том время занимал высокий пост на киностудии, был ведущим директором, занимался организацией съемок кинокартин, работал с такими известными режиссерами, как И. Пырьев, Э. Рязанов. Племянница знаменитого директора, несмотря на наличие высшего образования, пришла на должность помощника режиссера. На «Мосфильме» Агаджанова проработала 17 лет, затем ушла на телевидение, работала на каналах НТВ, ТВС и ТВ6. В 2004 году организовала собственную продюсерскую компанию «ТVист». Дебютной режиссерской и продюсерской работой, первым самостоятельным фильмом Нонны Агаджановой стала мелодрама «Это все цветочки» (2005). Главные роли в кинокартине исполнили А. Панин, Л. Милявская, Е. Воробей и др. В период с 2005 по 2014 год продюсерский центр Нонны Агаджановой выпустил еще 12 кинокартин, среди которых многосерийные мелодрамы «Райские яблочки», «Цвет черемухи», «Королева игры» и др. С 2016 года проходят съемки сериала «Гроздья винограда».