Биография

Михаил Полосухин — актер театра, кино и телевидения. Заслуженный артист России. Родился в Волгограде 1 сентября 1966 года. Рос в актерской семье, поэтому детство юноши прошло буквально за кулисами. После окончания школы поступил в Волгоградский государственный университет на факультет театрального искусства. Больше 10 лет служил в экспериментальном театре под руководством Отара Джангишерашвили, в 2001 году переехал в Москву и присоединился к труппе «Театра Луны». Играл в спектаклях «Мата Хари», «Свадьба соек», «Рубиновый вторник». Фильмография Михаила Полосухина насчитывает более 25 работ. Актер снялся в таких сериалах, как «Две судьбы», «Сваха», «Папины дочки», «Ермоловы», «Детка», «Лестница в небеса», «Любить врага».