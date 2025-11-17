Курорт цвета хаки. Сезон 1
Wink
Сериалы
Курорт цвета хаки
1-й сезон

Курорт цвета хаки (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.22021, Курорт цвета хаки. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы – полковник Михаил Логинов с женой Светланой. Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова, ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. Теперь у Алексея есть любимая жена Вера и сын Данила. Вот только старые шрамы, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Курорт цвета хаки»