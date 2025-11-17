Курорт цвета хаки (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

В военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы – полковник Михаил Логинов с женой Светланой. Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова, ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. Теперь у Алексея есть любимая жена Вера и сын Данила. Вот только старые шрамы, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным…

