Курорт цвета хаки
Актёры и съёмочная группа сериала «Курорт цвета хаки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Курорт цвета хаки»

Режиссёры

Александр Карпиловский

Режиссёр

Актёры

Светлана Антонова

АктрисаВера
Максим Костромыкин

Актёр
Елена Полякова

Актриса
Александр Обласов

Актёр
Николай Сороканов

Актёрполицейский

Сценаристы

Валентин Емельянов

Сценарист
Анна Смольнякова

Сценарист
Елена Калинина

Сценарист
Юлия Колесник

Сценарист

Продюсеры

Рафаел Минасбекян

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер
Александр Бондарев

Продюсер
Михаил Бобровник

Продюсер

Художники

Никита Якунин

Художник

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор