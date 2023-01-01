Кровь (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
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Кровь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Кровь
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Кровь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Кровь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Кровь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+57 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+60 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+60 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Медицинская фэнтези-драма, где вампир никого не обращает, а сам пытается стать человеком. Перед вами дорама «Кровь» — 1 сезон смотреть можно онлайн на видеосервисе Wink.
В первом сезоне мы знакомимся с главным героем Пак Чи-саном, узнаем, почему вампир решил стать врачом, и понаблюдаем за его общением с коллегами в больнице. Внезапно выясняется, что кто-то из окружающих Чи-сана людей знает его тайну. А вместе с этим в больнице начи�наются эксперименты по разработке нового лекарства, которое, возможно, поможет в борьбе с вампиризмом. Пак Чи-сан включается в эту гонку по поиску препарата, который позволит ему стать человеком.
Сможет ли Пак Чи-сан сохранить в тайне свой секрет и найти лекарство от вампиризма? Все серии первого сезона «Кровь», дорама 2015, смотреть в любое время без рекламы можно бесплатно на Wink.
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