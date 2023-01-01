Кровь (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+58 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Кровь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+61 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+61 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+57 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+57 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+60 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+60 мин
Кровь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Корейский взгляд на медицинские драмы, где хирург оказывается вампиром. Сериал «Кровь» 2015 года — это интересное смешение фэнтези и медицинской драмы, которое снял автор корейской версии «Хорошего доктора». Смотрите «Кровь», дорама 2015 года, онлайн на Wink, чтобы узнать, как любитель крови может работать в больнице.
Пак Чи-сан — красивый и состоятельный хирург, который работает заведующим отделением общей онкологии в медицинском учреждении. Он умен и почитаем коллегами и, помимо основной работы, часто проводит всевозможные клинические испытания разных препаратов. А еще Пак Чи-сан скрывает секрет: он вампир. Его родители были заражены вирусом вампира и передали это сыну. И теперь хирург пытается стать человеком с помощью медицины.
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