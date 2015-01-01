Кровь (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
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Кровь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Кровь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Кровь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Кровь
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Сюжет
Мистическая дорама о докторе-вампире, который хочет помогать людям и найти лекарство от своего недуга. Пак Чисан родился вампиром. Точнее, он унаследовал вирус VBT-01 от своих инфицированных родителей. Однажды воспользовавшись своими способностями ради спасения маленькой девочки, Чисан решает посвятить жизнь помощи окружающим. К несчастью, его родителей убивают, и Чисан клянется найти средство, которое может избавить его от вампиризма, а также разыскать убийц. Так он становится хирургом-онкологом, а свою жажду крови временно глушит особыми таблетками. В больнице, где работает Чисан, к нему относятся с подозрением из-за юного возраста. Особенно обидно его коллеге по имени Ю Лита, которая считает, что заслуживает гораздо большего. Это та самая девочка, которую Чисан когда-то спас. Тем временем директор больницы проводит над пациентами жестокие опыты.
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