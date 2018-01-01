Кротик и Панда (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Знаменитый чешский Кротик возвращается на экраны и едет в Китай! Однажды герой находит на улице плюшевую панду, которая становится его лучшим другом. Когда игрушку забирает ее хозяйка, Кротик решает отправиться на родину панды. В далеком Китае гостя из Чехии ждут удивительные приключения.

