Кротик и Панда (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Krtek a panda 52 серии
О сериале
Знаменитый чешский Кротик возвращается на экраны и едет в Китай! Однажды герой находит на улице плюшевую панду, которая становится его лучшим другом. Когда игрушку забирает ее хозяйка, Кротик решает отправиться на родину панды. В далеком Китае гостя из Чехии ждут удивительные приключения.
СтранаКитай, Чехия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск