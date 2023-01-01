Кротик и Панда
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Кротик и Панда

Кротик и Панда (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Krtek a panda 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Знаменитый чешский Кротик возвращается на экраны и едет в Китай! Однажды герой находит на улице плюшевую панду, которая становится его лучшим другом. Когда игрушку забирает ее хозяйка, Кротик решает отправиться на родину панды. В далеком Китае гостя из Чехии ждут удивительные приключения.

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