Спортивный врач Катя, привыкшая ставить чужие нужды выше своих, должна отстоять свое право на счастье с бывшим чемпионом, попавшим в аварию. Мелодрама «Красота в твоих глазах» — сериал о самопожертвовании и мужестве преодолевать жизненные трудности.



Катя лечит юных спортсменов, помогает клиенткам салона красоты в качестве косметолога и заботится об отчиме, который после ухода ее матери стал для Кати единственной опорой. Десять лет назад авария оставила на шее девушки шрам — с тех пор она совершенно отчаялась и похоронила мечты о романтических отношениях. Но вот в спортшколу приходит Илья: бывший чемпион, сломленный скандалом, устраивается новым тренером. Катя впервые за много лет разрешает себе открыться и испытать нежные чувства. Однако прошлое не дремлет: козни бывшей жены отчима, возвращение первой любви Ильи — и снова авария, после которой герой оказывается в инвалидном кресле.



Сможет ли Катя переступить через свои старые страхи и побороться за любимого, когда судьба, будто нарочно, усложняет все? Ответит «Красота в твоих глазах» — смотреть сериал 2026 года можно в онлайн-кинотеатре Wink.

