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Красота в твоих глазах
Актёры и съёмочная группа сериала «Красота в твоих глазах»

Актёры и съёмочная группа сериала «Красота в твоих глазах»

Режиссёры

Наталья Хлопецкая

Наталья Хлопецкая

Режиссёр

Актёры

Анжелика Барчан

Анжелика Барчан

Актриса
Никита Абдулов

Никита Абдулов

Актёр
Артур Петров

Артур Петров

Актёр
Юлия Шиферштейн

Юлия Шиферштейн

Актриса

Сценаристы

Наталья Шимборецкая

Наталья Шимборецкая

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Екатерина Константинова

Екатерина Константинова

Продюсер
Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Александр Гусев

Александр Гусев

Продюсер

Операторы

Егор Суровцев

Егор Суровцев

Оператор