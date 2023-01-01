Красавица Кон Шим (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийный корейский ромком о девушке, которая всю жизнь прожила в тени своей более успешной сестры. Гон Шим многие бы назвали неудачницей. Ей сложно найти работу, от стресса у нее выпадают волосы, так что приходится носить неприглядный парик, а внешне она не такая привлекательная, как ее сестра Гон Ми, которая сумела построить успешную карьеру и унаследовала красоту матери. Но однажды Гон Шим встречает Ан Тантэ — адвоката, который помогает нуждающимся бесплатно. Между ними возникают чувства, но, несмотря на веселый характер, у Тантэ мрачное прошлое, которое его до сих пор не отпускает. Смотрите дораму «Красавица Гон Шим» с русской озвучкой онлайн на Wink.



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