Красавица Кон Шим (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Красавица Кон Шим. Сезон 1. Серия 13
Красавица Кон Шим
1-й сезон
13-я серия
9.22016, Beautiful Gong Shim
Драма, Комедия18+
Многосерийный корейский ромком о девушке, которая всю жизнь прожила в тени своей более успешной сестры. Гон Шим многие бы назвали неудачницей. Ей сложно найти работу, от стресса у нее выпадают волосы, так что приходится носить неприглядный парик, а внешне она не такая привлекательная, как ее сестра Гон Ми, которая сумела построить успешную карьеру и унаследовала красоту матери. Но однажды Гон Шим встречает Ан Тантэ — адвоката, который помогает нуждающимся бесплатно. Между ними возникают чувства, но, несмотря на веселый характер, у Тантэ мрачное прошлое, которое его до сих пор не отпускает. Смотрите дораму «Красавица Гон Шим» с русской озвучкой онлайн на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb