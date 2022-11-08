WinkСериалыКрасавица Кон Шим1-й сезон19-я серия
2016, Beautiful Gong Shim
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Красавица Кон Шим (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Многосерийный корейский ромком о девушке, которая всю жизнь прожила в тени своей более успешной сестры. Гон Шим многие бы назвали неудачницей. Ей сложно найти работу, от стресса у нее выпадают волосы, так что приходится носить неприглядный парик, а внешне она не такая привлекательная, как ее сестра Гон Ми, которая сумела построить успешную карьеру и унаследовала красоту матери. Но однажды Гон Шим встречает Ан Тантэ — адвоката, который помогает нуждающимся бесплатно. Между ними возникают чувства, но, несмотря на веселый характер, у Тантэ мрачное прошлое, которое его до сих пор не отпускает. Смотрите дораму «Красавица Гон Шим» с русской озвучкой онлайн на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Пэк
Су-чхан
- НТРежиссёр
Нам
Тхэ-джин
- НМАктёр
Намгун
Мин
- ПМАктриса
Пан
Мин-а
- ОДАктёр
Он
Джу-ван
- СХАктриса
Со
Хё-рим
- УХАктёр
У
Хён
- КБАктёр
Ким
Бён-ок
- ЧХАктриса
Чон
Хе-сон
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-хо
- ЩСАктёр
Щин
Су-хо
- ПЩАктриса
Пак
Щи-ын
- ЛХСценарист
Ли
Хи-мён
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина