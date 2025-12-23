Король Талсы (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Отсидев 25 лет и мечтая о достойной награде от подельников, он хочет вернуться в высшее криминальное общество, но мафия отправляет его в сельскую местность, где вместо небоскребов — кукурузные поля и подозрительные коровы. «Король Талсы» — криминальная драма с элементами комедии от сценариста «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана с Сильвестром Сталлоне.



Сталлоне играет матерого мафиози Дуайта Манфреди, которого после тюрьмы ссылают строить криминальную империю в провинциальной Талсе, штат Оклахома. Собрав свою разношерстную банду от бармена-мечтателя до таксиста с амбициями гангстера, Дуайт воюет с местными жуликами, жаждущими засадить его по новой копами и собственным прошлым, которое лезет из всех щелей, как шило из мешка. Сериал наполнен экшеном, драмой и маскулинными хохмами, которые постоянно выдает крепкий старик Слай, словно батя, вышедший на кухню в разгар студенческой вечеринки. Сталлоне привносит в сериал суровость Рэмбо и харизму Рокки, а Шеридан лихо смешивает вестерн и гангстерский вайб.



Слай доказывает, что возраст — не помеха тому, чтобы навести шороху в сериале «Король Талсы». Смотреть сериал можно в любом настроении и компании, он неизменно веселит. «Король Талсы» — это когда ты хотел быть Крестным отцом, а стал крестным папашей местного родео.

