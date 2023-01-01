Король Талсы
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Король Талсы

Король Талсы (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Король Талсы 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Осужденный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берётся за дело со всей серьёзностью и начинает создавать новую криминальную империю.

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