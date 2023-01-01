Король Талсы (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Король Талсы 1 сезон
Драмы, Криминал18+
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Сюжет
Осужденный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берётся за дело со всей серьёзностью и начинает создавать новую криминальную империю.
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Информация
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- Режиссёр
Аллен
Култер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ДУАктёр
Джей
Уилл
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- Актёр
Макс
Казелла
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- Продюсер
Тейлор
Шеридан
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс