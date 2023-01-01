WinkСериалыКопи царя Соломона1-й сезон
Копи царя Соломона (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
8.92004, King Solomon's Mines 2 серии
Мелодрамы, Фэнтези12+
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Сюжет
Одни говорили, что нашедший эти копи станет богатейшим человеком на земле. Другие - что его постигнет страшное проклятье. Но никто из тех, кто уходил на их поиски, не вернулся назад. Одним из таких отважных искателей приключений, бесследно исчезнувших на просторах Африканского континента, оказался отец красавицы Элизабет.
И кто, как не самый знаменитый в этих краях о�хотник Аллан Куотермейн, может помочь дочери найти пропавшего отца? Конечно, Аллан прекрасно знает легенду о загадочных копях царя Соломона. Но для него не существует слишком опасных или невыполнимых задач…
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- ЭДАктриса
Элисон
Дуди
- РМАктёр
Рой
Мэрсден
- ДСАктёр
Джон
Стэндинг
- Актёр
Гэвин
Худ
- ЙРАктёр
Йен
Робертс
- НБАктёр
Ник
Борэйни
- ЛМАктёр
Леседи
Могоэтл
- ААСценарист
Адам
Армус
- НКСценарист
Нора
Кэй Фостер
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ЛЛПродюсер
Ларри
Левинсон
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- УУОператор
Уильям
Уэйджес
- МККомпозитор
Марк
Килиан
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт