Одни говорили, что нашедший эти копи станет богатейшим человеком на земле. Другие - что его постигнет страшное проклятье. Но никто из тех, кто уходил на их поиски, не вернулся назад. Одним из таких отважных искателей приключений, бесследно исчезнувших на просторах Африканского континента, оказался отец красавицы Элизабет.



И кто, как не самый знаменитый в этих краях охотник Аллан Куотермейн, может помочь дочери найти пропавшего отца? Конечно, Аллан прекрасно знает легенду о загадочных копях царя Соломона. Но для него не существует слишком опасных или невыполнимых задач…

