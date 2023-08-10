Копи царя Соломона. Серия 1
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Сериалы
Копи царя Соломона
1-й сезон
1-я серия
9.02004, King Solomon's Mines
Мелодрама, Фэнтези12+
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Копи царя Соломона (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одни говорили, что нашедший эти копи станет богатейшим человеком на земле. Другие - что его постигнет страшное проклятье. Но никто из тех, кто уходил на их поиски, не вернулся назад. Одним из таких отважных искателей приключений, бесследно исчезнувших на просторах Африканского континента, оказался отец красавицы Элизабет.

И кто, как не самый знаменитый в этих краях охотник Аллан Куотермейн, может помочь дочери найти пропавшего отца? Конечно, Аллан прекрасно знает легенду о загадочных копях царя Соломона. Но для него не существует слишком опасных или невыполнимых задач…

Страна
ЮАР, США, Германия
Жанр
Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Копи царя Соломона»