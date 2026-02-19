Конец вечности (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

Конец вечности. Сезон 1
Конец вечности
1-й сезон

1987, Конец вечности. Сезон 1 2 серии
Фантастика16+
О сериале

По мотивам одноименного романа Айзека Азимова. В ХХVII столетии была открыта «Вечность» - организация, которая изменяла прошлое и будущее на благо цивилизации. Эндрю Харлан считался лучшим техником по изменению времени, но однажды он с ужасом узнает, что в создаваемой им реальности не будет его возлюбленной...

Страна
СССР
Жанр
Фантастика

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

