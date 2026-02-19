Конец вечности (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКонец вечности1-й сезон
По мотивам одноименного романа Айзека Азимова. В ХХVII столетии была открыта «Вечность» - организация, которая изменяла прошлое и будущее на благо цивилизации. Эндрю Харлан считался лучшим техником по изменению времени, но однажды он с ужасом узнает, что в создаваемой им реальности не будет его возлюбленной...
СтранаСССР
ЖанрФантастика
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЕРежиссёр
Андрей
Ермаш
- ОВАктёр
Олег
Вавилов
- Актриса
Вера
Сотникова
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- Актёр
Сергей
Юрский
- ГГАктёр
Гедиминас
Гирдвайнис
- БИАктёр
Борис
Иванов
- Актёр
Борис
Клюев
- ММАктёр
Микк
Микивер
- ЕМАктёр
Евгений
Марков
- ВФАктёр
Владимир
Фёдоров
- ААСценарист
Айзек
Азимов
- БМСценарист
Будимир
Метальников
- АЕСценарист
Андрей
Ермаш
- ББХудожник
Борис
Бланк
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- НАОператор
Наум
Ардашников
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев