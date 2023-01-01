Комната роз. Сезон 1
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1-й сезон

Комната роз (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.22023, Комната роз. Сезон 1 8 серий
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Две школьные подруги Вера и Нина были очень близки, пока обе не влюбились в Игоря. Чувства разрушили их дружбу, а судьба развела на долгие тринадцать лет. Встретив Веру снова, Нина узнаёт, что соперница смогла построить счастливую жизнь с Игорем… Зависть и ненависть к бывшей подруге толкает Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного. Теперь она готова на всё, чтобы уничтожить Веру и завладеть сердцем Игоря.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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