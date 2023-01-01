Комната роз
Wink
Сериалы
Комната роз

Комната роз (сериал, 2023) смотреть онлайн

9.22023, Комната роз 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Две школьные подруги Вера и Нина были очень близки, пока обе не влюбились в Игоря. Чувства разрушили их дружбу, а судьба развела на долгие тринадцать лет. Встретив Веру снова, Нина узнаёт, что соперница смогла построить счастливую жизнь с Игорем… Зависть и ненависть к бывшей подруге толкает Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного. Теперь она готова на всё, чтобы уничтожить Веру и завладеть сердцем Игоря.

Все сезоны сериала Комната роз смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг